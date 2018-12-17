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Оккупанты перебросили под Мариуполь чеченских снайперов


фото: rt
Российское оккупационное командование усилило свои передовые позиции вблизи Мариуполя снайперским подразделением

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты также усиливают подготовку остальных своих боевиков из состава 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ и создают и разворачивают на передовых позициях дополнительные подразделения.

Кроме того, захватчики минируют районы возможного развертывания боевых действий с использованием мин, запрещенных международным правом, в частности МОН-200 (минно-осколочная направленная) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

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