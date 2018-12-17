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На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 11 боевиков

В воскресенье, 16 декабря, российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

С 82-мм минометов террористы били по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, оккупанты стреляли из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, а также недалеко от населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Однако, по данным разведки, в течение суток 16 декабря оккупанты потеряли 8 бойвиков погибшими, еще 3 - ранеными.

С начала суток 17 декабря захватчики стреляли по позициям украинской армии вблизи населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

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