На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 11 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
С 82-мм минометов террористы били по позициям Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.
Кроме того, оккупанты стреляли из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, а также недалеко от населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.
В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Однако, по данным разведки, в течение суток 16 декабря оккупанты потеряли 8 бойвиков погибшими, еще 3 - ранеными.
С начала суток 17 декабря захватчики стреляли по позициям украинской армии вблизи населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
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