Книга за 1,5 млн евро: первый экземпляр романа Марселя Пруста продали за рекордную сумму

17 декабря, 2018, 11:55

Экземпляр первого издания романа Марселя Пруста "По направлению к Свану" из цикла "В поисках утраченного времени" продали на аукционе за рекордную сумму в 1,5 миллиона евро

Об этом сообщает The Local.

Никогда книга французской речи не продавалась за подобную сумму, сообщает Международное французское радио. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихов Шарля Бодлера ушел с молотка за 775 тысяч евро.

Речь идет о первом тираже книги из собрания Пьера Берже, французского промышленника и мецената (умер в 2017 году в возрасте около 90 лет). Уникальный экземпляр под номером 1 был подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде.

Библиотека Пьера Берже продается на аукционах Sotheby's и Drouot. Четвертый аукцион принес более 8 млн евро. Наряду с романом Пруста, за 682 тыс. евро было продано первое издание "Проб" Монтеня.