Книга за 1,5 млн евро: первый экземпляр романа Марселя Пруста продали за рекордную сумму
Об этом сообщает The Local.
Никогда книга французской речи не продавалась за подобную сумму, сообщает Международное французское радио. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихов Шарля Бодлера ушел с молотка за 775 тысяч евро.
Речь идет о первом тираже книги из собрания Пьера Берже, французского промышленника и мецената (умер в 2017 году в возрасте около 90 лет). Уникальный экземпляр под номером 1 был подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде.
Библиотека Пьера Берже продается на аукционах Sotheby's и Drouot. Четвертый аукцион принес более 8 млн евро. Наряду с романом Пруста, за 682 тыс. евро было продано первое издание "Проб" Монтеня.
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