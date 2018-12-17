 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Книга за 1,5 млн евро: первый экземпляр романа Марселя Пруста продали за рекордную сумму

Экземпляр первого издания романа Марселя Пруста "По направлению к Свану" из цикла "В поисках утраченного времени" продали на аукционе за рекордную сумму в 1,5 миллиона евро

Об этом сообщает The Local.

Никогда книга французской речи не продавалась за подобную сумму, сообщает Международное французское радио. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году, когда один из экземпляров первого тиража сборника стихов Шарля Бодлера ушел с молотка за 775 тысяч евро.

Речь идет о первом тираже книги из собрания Пьера Берже, французского промышленника и мецената (умер в 2017 году в возрасте около 90 лет). Уникальный экземпляр под номером 1 был подарен Марселем Прустом Люсьену Доде, сыну Альфонса Доде.

Библиотека Пьера Берже продается на аукционах Sotheby's и Drouot. Четвертый аукцион принес более 8 млн евро. Наряду с романом Пруста, за 682 тыс. евро было продано первое издание "Проб" Монтеня.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать