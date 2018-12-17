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Австралия признала Иерусалим столицей Израиля


фото: REUTERS
Австралия официально признала западный Иерусалим столицей Израиля, однако пока не будет переносить туда свое посольство

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.

"Теперь Австралия признает западный Иерусалим, место заседаний Кнессета (парламент, - ред.) и многих государственных институтов, столицей Израиля. Мы с нетерпением ждем перемещения нашего посольства в западный Иерусалим, когда это будет на практике", - сказал Моррисон.

Моррисон также подтвердил поддержку Австралией идеи о двух государствах с палестинской столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль назвал решение Австралии шагом в правильном направлении.

В то же время представитель Палестины Саеб Эрекат раскритиковал заявление Моррисона.

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