Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
17 декабря, 2018, 10:18
Австралия официально признала западный Иерусалим столицей Израиля, однако пока не будет переносить туда свое посольство
Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Reuters.
"Теперь Австралия признает западный Иерусалим, место заседаний Кнессета (парламент, - ред.) и многих государственных институтов, столицей Израиля. Мы с нетерпением ждем перемещения нашего посольства в западный Иерусалим, когда это будет на практике", - сказал Моррисон.
Моррисон также подтвердил поддержку Австралией идеи о двух государствах с палестинской столицей в Восточном Иерусалиме.
Израиль назвал решение Австралии шагом в правильном направлении.
В то же время представитель Палестины Саеб Эрекат раскритиковал заявление Моррисона.
- Напомним, 14 мая в Иерусалиме на фоне протестов палестинцев открыли новое посольство США .
- 33 страны посетили открытие американского посольcтва в Иерусалиме . Среди них - Украина.
- Вслед за США посольства в Иерусалим перенесли Гватемала и Парагвай .
- В июле парламент Израиля объявил о национальном характере государства и назвал столицей Иерусалим .
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