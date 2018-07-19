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Парламент Израиля объявил о национальном характере государства и назвал Иерусалим столицей

В четверг, 19 июля, Кнессет (парламент) Израиля принял конституционный закон о национальном еврейском характере государства, закрепив за ивритом статус единственного государственного языка

Об этом сообщает Haaretz.

После бурного обсуждения 62 законотворца из 120 проголосовали в поддержку закона, 55 - против.

Закон устанавливает, что Израиль является исторической родиной еврейского народа и что эта нация имеет единственное право на национальное самоопределение в ней. Документ закрепляет флаг, символику, гимн, календарь, День независимости и еврейские праздники как национальные символы. Новый закон также содержит положение о том, что столицей Израиля является "единый Иерусалим".

Сразу после принятия закона депутаты-арабы разорвали его распечатки в знак протеста и покинули зал Кнессета. Народный депутат Айман Одх заявил, что Израиль "не желает здесь" арабов и "принял закон еврейского господства", указав, что арабы "всегда будут гражданами второго класса".

Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху выступил с речью после принятия законопроекта.

"Это определяющий момент - пусть живет государство Израиль", - сказал Нетаньягу.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме на фоне протестов палестинцев открыли новое посольство США.

33 страны посетили открытие американского посольства в Иерусалиме. Среди них - Украина.

Вслед за США посольства в Иерусалим перенесли Гватемала и Парагвай.

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