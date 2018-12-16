Из-за беспорядков "желтых жилетов" французы перестали ходить в магазины
Французские журналисты издания France24 предполагают, что люди не хотят выходить на улицу, опасаясь выступлений "желтых жилетов".
"В недельном отчете от Bloomberg говорится о том, что фактически Amazon - является победителем розничной торговли. Малым предприятиям, супермаркетам наносят вред эти протесты. Зато Amazon зарабатывает благодаря этим протестам больше денег, чем когда-либо, и причина в том, что люди не хотят оставлять дома, они чувствуют, что это опасно. Поэтому они покупают все онлайн. И здесь, во Франции, Amazon - лидер этой категории.
Действительно, министр труда Франции была в прямом эфире радио Франции в среду, где призвала потребителей вернуться в магазины, ведь мы обогащаем американские платформы, такие как Amazon, и убиваем свой малый бизнес", - сказал журналист Чарли Джеймс в программе" Мир на этой неделе ", которую можно увидеть на телеканале Еспресо сегодня в 21:00.
- Французский журналист Поль Мойра заявил, что выступления "желтых жилетов" во Франции продлятся долго .
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