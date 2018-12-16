Французский журналист Поль Мойра: выступления "желтых жилетов" во Франции продлятся долго
Об этом сказал французский журналист Поль Мойра в программе "Мир на этой неделе" от France24, которую можно увидеть в эфире телеканала Еспресо сегодня в 21:00.
"Люди, которые находятся на передовой протестов, это люди рабочего класса из Пикардии, из Моэзля на востоке. Это те регионы, где индустриализация пришла в упадок, фабрики закрыли, работа была передана в Азию и так далее. На самом деле, эти люди в очень затруднительном положении. ситуация очень плохая. Они достаточно обозленные. это все назревало годами. Они уже не верят в профсоюзы. И это не проблема Макрона, это тянется еще с 70-х - рабочий класс постепенно исчезал. И напржение будет спадать определенное время, не сразу", - рассказал журналист.
- Напомним, движение "желтых жилетов" возникло в соцсетях. Распознать друг друга участники могут по желтому аварийном жилету.
- На фоне протестов "желтых жилетов" во Франции пророссийские аккаунты распространяют ложную информацию об акциях.
- 4 декабря стало известно, что французское правительство отсрочит увеличение налога на топливо, введение которого привело к массовым протестам.
- 8 декабря во Франции протесты "желтых жилетов" вспыхнули с новой силой .
- СБУ заявила, что протестами "желтых жилетов" во Франции руководят спецслужбы России. Спецслужбы Франции проверят влияние России на протесты.
- Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты привели к "экономической катастрофе" .
- 10 декабря Президент Франции Эммануэль Макрона обратился к гражданам по поводу протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, экологического налога и экономической политики правительства в целом.
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