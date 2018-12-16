Французский журналист Поль Мойра: выступления "желтых жилетов" во Франции продлятся долго

16 декабря, 2018, 19:45

Беспорядки с участием "желтых жилетов" во Франции продлятся определенное время. Потому что это результат накопленных социальных проблем в стране

Об этом сказал французский журналист Поль Мойра в программе "Мир на этой неделе" от France24, которую можно увидеть в эфире телеканала Еспресо сегодня в 21:00.

"Люди, которые находятся на передовой протестов, это люди рабочего класса из Пикардии, из Моэзля на востоке. Это те регионы, где индустриализация пришла в упадок, фабрики закрыли, работа была передана в Азию и так далее. На самом деле, эти люди в очень затруднительном положении. ситуация очень плохая. Они достаточно обозленные. это все назревало годами. Они уже не верят в профсоюзы. И это не проблема Макрона, это тянется еще с 70-х - рабочий класс постепенно исчезал. И напржение будет спадать определенное время, не сразу", - рассказал журналист.