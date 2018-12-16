В Измаиле в многоэтажке взорвалась самодельная пиротехника: сгорели три квартиры

16 декабря, 2018, 08:53

Сильный пожар произошел в субботу, 15 декабря 2018 г., в Измаиле, в многоквартирном доме №8 по Фанагорийской улице (район крепости)

Огонь вспыхнул в 7:30 утра. Пожарные прибыли на место происшествия в течение восьми минут с момента поступления сообщения, пишет Думская.net .

К 9:30 огонь удалось ликвидировать. Пожар охватил в целом 130 квадратных метров. Пострадали три помещения, сильнее всех - №101 на четвертом этаже. Она полностью выгорела вместе с балконом. Также огонь повредил имущество и балконы в квартирах №104 и 105 на пятом этаже.

Очевидцы утверждают, что на балконе квартиры №101 утром произошли два взрыва. Звук был такой, будто взорвались петарды. После этого огонь, возникший на балконе, перебросился на квартиру.

По информации ГСЧС, в квартире, где произошло возгорание, жили три человека. Владелец жилья, мужчина 1984 года рождения, получил ожоги и был госпитализированы в Центральную городскую больницу. По информации медиков, его жизни сейчас ничего не угрожает. О степени полученных повреждений можно будет точно говорить через два дня.

"Жители микрорайона "Фортеця", где произошел пожар, говорят, что пострадавший уже не один год занимался кустарным производством петард, которые хранил на балконе. Очевидно, взрыв этой пиротехники и стал причиной того, что произошло", - отмечает издание.