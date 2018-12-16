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В автокатастрофе на Львовщине погибли трое военных

В ДТП во Львовской области погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им.П.Сагайдачного

Об этом сообщила Национальная академия сухопутных войск Украины им.П.Сагайдачного в facebook.

В академии сообщили, что 16 декабря в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района, трагически погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.

"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированных специалистов, воинов - искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!", - говорится в сообщении.

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