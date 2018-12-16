В автокатастрофе на Львовщине погибли трое военных
Об этом сообщила Национальная академия сухопутных войск Украины им.П.Сагайдачного в facebook.
В академии сообщили, что 16 декабря в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района, трагически погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.
"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированных специалистов, воинов - искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!", - говорится в сообщении.
- Напомним, 16 декабря в поселке Ивано-Франково Яворивского района Львовской области в ночь на 16 декабря 2018 рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, в результате чего погибли четыре человека.
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