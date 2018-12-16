Ночная автокатастрофа на Львовщине: "Неоплан" раздавил легковушку, погибли 4 человека
Об этом сообщают очевидцы аварии в сообществе "Варта-1" на Facebook .
Известно, что в ДТП погибли четыре человека, которые ехали в легковом автомобиле.
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На место происшествия прибыла Нацполиция.
В отделе коммуникаций полиции Львовской области рассказали, что рейсовый автобус "Днепр - Згожелец" двигался в сторону Львова. За рулем находился 43-летний киевлянин, пишет Вслух .
Из-за столкновения с автобусом водитель и трое пассажиров Volvo погибли на месте происшествия. Еще двух пассажиров автомобиля, 20-летнего жителя Ривненской области и 21-летнего жителя Харьковщины, госпитализировали.
На момент аварии в автобусе находилось около 70 пассажиров, они не пострадали.
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