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Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий (Березовский) после Объединительного собора официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины

Об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), передает РБК-Украина .

По его словам, Онуфрий с 15 декабря потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.

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Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).

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