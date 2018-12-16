Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины
16 декабря, 2018, 09:32
Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий (Березовский) после Объединительного собора официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины
Об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря), передает РБК-Украина .
По его словам, Онуфрий с 15 декабря потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.
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Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
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