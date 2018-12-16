16 декабря, 2018, 07:49

"Оппозиционный блок" в субботу, 15 декабря 2018, провел закрытый съезд, на котором определился с кандидатом на президентские выборы

Кроме того, был избран новый глава политсовета, которым стал Борис Колесников, и внесено несколько изменений в устав партии, передает ВВС .

Партия выдвинет кандидатом в президенты народного депутата Александра Вилкула, который во время съезда назвал несколько первоочередных задач партии.

"Моя цель, наша цель - сделать так, чтобы наша партия была первой в стране", - отметил он.

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Съезд проходил вскоре после раскола в партии. Однако новоизбранный глава Колесников отметил, что в "Оппоблоке" "никакого раскола нет".

Справка

После победы Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича вместе со своим окружением в Россию те известные "регионалы", которые остались в Украине, создали на основе Партии регионов новое политическое объединение - "Оппозиционный блок".

По оценкам экспертов, на первый состав "Оппоблока" оказали определяющее влияние группы Фирташа, Рината Ахметова и Вадима Новинского. В частности, Вилкула называют креатурой Новинского. Их, в частности, объединяют общие проекты в Кривом Роге.