Раскол в "Оппоблоке": бывшая Партия регионов выдвинет еще одного кандидата в президенты. Уже третьего
Кроме того, был избран новый глава политсовета, которым стал Борис Колесников, и внесено несколько изменений в устав партии, передает ВВС .
Партия выдвинет кандидатом в президенты народного депутата Александра Вилкула, который во время съезда назвал несколько первоочередных задач партии.
"Моя цель, наша цель - сделать так, чтобы наша партия была первой в стране", - отметил он.
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Съезд проходил вскоре после раскола в партии. Однако новоизбранный глава Колесников отметил, что в "Оппоблоке" "никакого раскола нет".
Справка
После победы Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича вместе со своим окружением в Россию те известные "регионалы", которые остались в Украине, создали на основе Партии регионов новое политическое объединение - "Оппозиционный блок".
По оценкам экспертов, на первый состав "Оппоблока" оказали определяющее влияние группы Фирташа, Рината Ахметова и Вадима Новинского. В частности, Вилкула называют креатурой Новинского. Их, в частности, объединяют общие проекты в Кривом Роге.
- 9 ноября близкий к мильядердеру Дмитрию Фирташу сопредседатель "Оппозиционного блока" и одноименной парламентской фракции нардеп Юрий Бойко и внефракционный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которого связывают с Виктором Медведчуком, подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь" . Кандидатом в президенты от нее будет Бойко.
- В то же время второй сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что партия не уполномочила Бойко к подобным шагам.
- 20 ноября фракция "Оппозиционного блока" решила исключить Юрия Бойко и Сергея Левочкина из своего состава. В тот же день вместо Бойко фракцию ОБ в Верховной Раде возглавил Новинский .
- По мнению политолога Тараса Шкитера, раскол в "Оппоблоке" помешает экс-"регионалам" взять реванш на выборах 2019 .
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