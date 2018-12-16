"Постоянно сидел с книжкой", - на Буковине рассказали о детстве Епифания

16 декабря, 2018, 18:45

Сергей Думенко (митрополит Епифаний), которого всера избрали главой Украинской поместной православной церкви, вырос в скромном доме в селе Старая Жадова Сторожинецкого Черновицкой области

Об этом говорится в сюжете телеканала UA: Буковина, пишет Molbuk.ua.

Соседи митрополита рассказали, что знают его с детства. Он в детстве очень любил читать - с книгой проводил все время.

"Постоянно сидел с книжкой. Они держали корову. Все ребята играли в футбол, карты, а он - книгу, и возле коровы. Постоянно читал", - рассказала жительница села Майя Перчик.

Читайте также: 10 фактов о первом предстоятеле Украинской поместной церкви Епифания

Жители Старой Жадовы говорят, что Сергей был всегда очень набожным, а в 17 лет уехал в Киев, в духовную семинарию. Затем поступил в академию.

"Помогал бабушке, пас скотину. Возле скотины он все время учился. Всю жизнь мечтал идти по духовной линии", - рассказала соседка Наталья Маркуляк.

В то же время журналистам не удалось никого встретить в родительском доме митрополита: брат на заработках, а мама поехала в Киев поддержать сына.