"Постоянно сидел с книжкой", - на Буковине рассказали о детстве Епифания
Об этом говорится в сюжете телеканала UA: Буковина, пишет Molbuk.ua.
Соседи митрополита рассказали, что знают его с детства. Он в детстве очень любил читать - с книгой проводил все время.
"Постоянно сидел с книжкой. Они держали корову. Все ребята играли в футбол, карты, а он - книгу, и возле коровы. Постоянно читал", - рассказала жительница села Майя Перчик.
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Жители Старой Жадовы говорят, что Сергей был всегда очень набожным, а в 17 лет уехал в Киев, в духовную семинарию. Затем поступил в академию.
"Помогал бабушке, пас скотину. Возле скотины он все время учился. Всю жизнь мечтал идти по духовной линии", - рассказала соседка Наталья Маркуляк.
В то же время журналистам не удалось никого встретить в родительском доме митрополита: брат на заработках, а мама поехала в Киев поддержать сына.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года.
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