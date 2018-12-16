Предстоятель УГКЦ поздравил православных братьев "Отныне мы идем вместе в историю, к единству, к правде"

16 декабря, 2018, 09:08

Украинская греко-католическая церковь приветствует православных братьев с избранием предстоятеля Православной церкви Украины

Об этом заявил глава УГКЦ патриарх Святослав вечером 15 декабря 2018 во время благотворительного банкета Украинского католического университета (УКУ), который проходил в Киеве, сообщает департамент информации греко-католиков.

"Позвольте мне сердечно поздравить наших братьев православных с объединительным собором. В этот исторический момент, я хочу протянуть братскую руку от имени нашей Церкви к новоизбранному предстоятелю и ко всем православным братьям, говоря, что отныне мы идем вместе в историю, к единству, к правде. Потому что от того, насколько мы сегодня лелеем единство и преодолеваем то, что нас разъединяет, зависит будущее Церкви, народа и украинского свободного, независимого, европейского государства", - отметил Святослав.

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Он отметил, что впереди - много работы.

"Пусть внутреннее движение к консолидации и объединению не прекращается", - отметил руководитель Украинской греко-католиков.