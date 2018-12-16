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По Европе ширится национализм и популизм, - France24

Сегодняшняя политическая нестабильность в ЕС - это результат роста популярности партий и движений с популистскими лозунгами.

К такому выводу пришли международные обозреватели программы "Мир на этой неделе" от французского общественного вещателя France24.

Так, журналист Поль Мойра считает, что "... крайний национализм и популизм очень распространились в Европе, а также в Штатах. Наиболее опасно, что молодежь тоже радикализируется. Думаю, политический рынок претерпел изменения. Конечно, именно благодаря службам безопасности терактов и массовых выступлений не так много, но ситуация может осложниться в ближайшие годы".

Больше подробностей о ситуации в европейской политике смотрите на телеканале Еспресо сегодня в 21:00, в других материалах от France24.

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