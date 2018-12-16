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Оккупанты на Донбассе ранили мирного жителя

Вследствие вражеского обстрела в районе населенного пункта Чермалык ранено гражданское лицо

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка - на Донецком направлении.

Также зафиксирован обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получило ранение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

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