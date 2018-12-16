Названо имя погибшего 15 декабря на фронте офицера
Об этом Национальная гвардия Украины сообщила в facebook.
"Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарева. Офицер батальона специального назначения воинской части 3035 погиб 15 декабря 2018 под Мариуполем в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрела", - сообщили в Нацгвардии.
Денис Лошкарев 1979 г.р., уроженец Херсонщины. У него остались два сына, дочь и жена.
Как рассказал боец батальона специального назначения в/ч 3035 Олег Жариков, погибший в гражданской жизни был юристом, который в свое время был руководителем Херсонской самообороны, служил в НГУ с 2015 года, прошел Широкино, и потом объездил всю линию фронта.
- Напомним, 15 декабря на передовой от пули снайпера погиб украинский военный , еще один боец получил ранение.
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