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Названо имя погибшего 15 декабря на фронте офицера


фото: facebook
На фронте 15 декабря погиб младший лейтенант Национальной гвардии Украины Денис Лошкарев

Об этом Национальная гвардия Украины сообщила в facebook.

"Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарева. Офицер батальона специального назначения воинской части 3035 погиб 15 декабря 2018 под Мариуполем в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрела", - сообщили в Нацгвардии.

Денис Лошкарев 1979 г.р., уроженец Херсонщины. У него остались два сына, дочь и жена.

Как рассказал боец батальона специального назначения в/ч 3035 Олег Жариков, погибший в гражданской жизни был юристом, который в свое время был руководителем Херсонской самообороны, служил в НГУ с 2015 года, прошел Широкино, и потом объездил всю линию фронта.

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