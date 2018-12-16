На Одесской трассе фура протаранила 6 автомобилей

16 декабря, 2018, 11:33

Возле Киева на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны вечером в субботу, 15 декабря, фура DAF протаранила шесть автомобилей, три человека, в том числе ребенок, госпитализированы

Об этом сообщает Информатор .

В результате столкновения были повреждены Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350, которые двигались по трассе со стороны Киева.

По словам очевидца, водителя Opel, машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны.

"В какой-то момент он увидел в зеркале, что фура DAF с крайней полосы едет по диагонали. И через несколько секунд произошел удар. Грузовик по касательной задел Vectra, после чего врезался в отбойник и начал сносить машины на своем пути", - говорится в сообщении .

Водитель маршрутки рассказал, что ехал без пассажиров, после удара автобус развернуло на 90 градусов и в момент столкновения он зацепил Mercedes.

По словам полицейских, в результате аварии были госпитализированы водитель фуры, женщина и маленькая девочка с Tuareg.