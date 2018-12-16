На Одесской трассе фура протаранила 6 автомобилей
Об этом сообщает Информатор .
В результате столкновения были повреждены Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350, которые двигались по трассе со стороны Киева.
По словам очевидца, водителя Opel, машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны.
"В какой-то момент он увидел в зеркале, что фура DAF с крайней полосы едет по диагонали. И через несколько секунд произошел удар. Грузовик по касательной задел Vectra, после чего врезался в отбойник и начал сносить машины на своем пути", - говорится в сообщении .
Водитель маршрутки рассказал, что ехал без пассажиров, после удара автобус развернуло на 90 градусов и в момент столкновения он зацепил Mercedes.
По словам полицейских, в результате аварии были госпитализированы водитель фуры, женщина и маленькая девочка с Tuareg.
- Напомним, в поселке Ивано-Франково Яворивского района Львовской области в ночь на 16 декабря 2018 рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, из-за чего на месте погибли 4 пассажира легковушки .
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