Главным кафедральным собором новой Украинской церкви будет Михайловский Златоверхий, в Святой Софии богослужения будут проходить только по праздникам, - Епифаний
Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .
"Мы понимаем, насколько этот памятник (София Киевская, - ред.) дорог нашему украинскому народу. И церковь самостоятельно не сможет достойно заниматься этой величественной достопримечательностью. Поэтому там богослужения уже совершаются каждый день - это, как вы знаете, в храме "Теплая София" - уже в течение нескольких лет совершаются богослужения. А в самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор", - пояснил Епифаний.
В то же время во Владимирском кафедральном соборе "будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший Патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником", добавил предстоятель.
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