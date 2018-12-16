 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Главным кафедральным собором новой Украинской церкви будет Михайловский Златоверхий, в Святой Софии богослужения будут проходить только по праздникам, - Епифаний

Необходимость охраны Софии Киевской как особо ценной достопримечательности украинской культуры и искусства, а также соответствующие расходы на ее содержание приводят к тому, что преимущественное большинство литургий объединенной церкви будут проходить в столичном Михайловском Златоверхом соборе

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .

"Мы понимаем, насколько этот памятник (София Киевская, - ред.) дорог нашему украинскому народу. И церковь самостоятельно не сможет достойно заниматься этой величественной достопримечательностью. Поэтому там богослужения уже совершаются каждый день - это, как вы знаете, в храме "Теплая София" - уже в течение нескольких лет совершаются богослужения. А в самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников для украинского народа. Действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор", - пояснил Епифаний.

В то же время во Владимирском кафедральном соборе "будет и в дальнейшем совершать свое служение Святейший Патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим нашим духовным наставником", добавил предстоятель.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать