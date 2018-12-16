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Епифаний помогает Сенцову и Балуху, - епископ Симферопольский и Крымский Климент

Митрополит Климент, назначенный на Объединительном соборе предстоятелем новосозданной Православной церкви Украины, уже долгое время помогает узникам Кремля, украинским политзаключенным в России Олегу Сенцов и Владимиру Балуху

Об этом рассказал епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .

"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят - владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову. Это помощь, которую он оказал. Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", - отметил епископ.

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При этом он особо подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".

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