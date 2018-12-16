Епифаний помогает Сенцову и Балуху, - епископ Симферопольский и Крымский Климент
Об этом рассказал епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .
"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят - владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову. Это помощь, которую он оказал. Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", - отметил епископ.
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При этом он особо подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года .
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