Впервые без кнопки Home: Apple показала новый iPad Pro

30 октября, 2018, 17:43

Еще одна новинка от Apple на презентации 30 октября: компания представила новую версию планшета iPad Pro, и это первый iPad без кнопки Home

Презентация доступна в прямом эфире.

Устройство предлагается в двух версиях - с экраном в 11 дюймов и 12,9 дюймов, с новыми процессорами A12X Bionic и памятью до 1 ТБ. Также планшет стал на 15% тоньше предшественника.

На устройствах обещают ускоренную в 1000 раз графику, а 7-ядерный графический процессор будет работать вдвое быстрее предыдущих поколений.

К планшетам добавили функции, характерные новым "айфонам": появилась возможность разблокировки с помощью Face ID и управления с помощью жестов, - для запуска панели управления нужно "потянуть" вниз за правый верхний экран, а свайп по нижнему краю вверх открывает экран переключения между избранными приложениями.

Также новый планшет позиционируют как мощный инструмент работы с графикой: по словам Джейми Миролд, вице-президента компании по дизайну новый iPad Pro позволит работать с AutoCAD и Photoshop "быстрее, чем на ПК". Также планшеты охарактеризовали как "лучшее в мире устройство для дополненной реальности (AR)".

С помощью USB-C к iPad Pro можно подключать внешние аксессуары и дисплеи, а обновленный Apple Pencil подсоединяется к планшету с помощью магнитов и может заряжаться без проводов. Также с помощью USB-C можно заряжать от планшета другие устройства - например, iPhone.

Минимальная версия 11-дюймового iPad Pro будет стоить $ 799, 12,9-дюймового - $ 999. Оба планшета будут продаваться в версиях с 64, 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти.