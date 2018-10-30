Впервые без кнопки Home: Apple показала новый iPad Pro
Презентация доступна в прямом эфире.
Устройство предлагается в двух версиях - с экраном в 11 дюймов и 12,9 дюймов, с новыми процессорами A12X Bionic и памятью до 1 ТБ. Также планшет стал на 15% тоньше предшественника.
На устройствах обещают ускоренную в 1000 раз графику, а 7-ядерный графический процессор будет работать вдвое быстрее предыдущих поколений.
К планшетам добавили функции, характерные новым "айфонам": появилась возможность разблокировки с помощью Face ID и управления с помощью жестов, - для запуска панели управления нужно "потянуть" вниз за правый верхний экран, а свайп по нижнему краю вверх открывает экран переключения между избранными приложениями.
Также новый планшет позиционируют как мощный инструмент работы с графикой: по словам Джейми Миролд, вице-президента компании по дизайну новый iPad Pro позволит работать с AutoCAD и Photoshop "быстрее, чем на ПК". Также планшеты охарактеризовали как "лучшее в мире устройство для дополненной реальности (AR)".
С помощью USB-C к iPad Pro можно подключать внешние аксессуары и дисплеи, а обновленный Apple Pencil подсоединяется к планшету с помощью магнитов и может заряжаться без проводов. Также с помощью USB-C можно заряжать от планшета другие устройства - например, iPhone.
Минимальная версия 11-дюймового iPad Pro будет стоить $ 799, 12,9-дюймового - $ 999. Оба планшета будут продаваться в версиях с 64, 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти.
- Ранее на этой презентации Тим Кук показал новые MacBook Air, которым обещают до 13 часов автономной работы и мощные мини-компьютеры Mac mini с памятью до 2 ТБ SSD.
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