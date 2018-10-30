В Киеве в тестовом режиме запустили электронный билет

30 октября, 2018, 13:13

30 октября в Киеве в тестовом режиме начала работать система электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, обнародованном пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

"Ввести с 30 октября 2018 года в режиме опытной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности: в Киевском метрополитене, фуникулере, городской электричке, трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования", - говорится в документе.

Также указано, что система единого электронного билета в тестовом режиме будет работать с 30 октября 2018 года по 30 октября следующего года включительно.

А до 31 октября 2019 года Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Главным информационно-вычислительным центром, "Киевпастрансом" и "Киевским метрополитеном" должны ввести электронный билет в промышленную эксплуатацию.

Отметим, что Киевсовет 2 октября принял решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы. Планируется провести реформу системы транспорта. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев.