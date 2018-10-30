В Киеве в тестовом режиме запустили электронный билет
Об этом говорится в соответствующем распоряжении, обнародованном пресс-службой Киевской городской государственной администрации.
"Ввести с 30 октября 2018 года в режиме опытной эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности: в Киевском метрополитене, фуникулере, городской электричке, трамваях и троллейбусах, автобусных маршрутах общего пользования", - говорится в документе.
Также указано, что система единого электронного билета в тестовом режиме будет работать с 30 октября 2018 года по 30 октября следующего года включительно.
А до 31 октября 2019 года Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Главным информационно-вычислительным центром, "Киевпастрансом" и "Киевским метрополитеном" должны ввести электронный билет в промышленную эксплуатацию.
Отметим, что Киевсовет 2 октября принял решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы. Планируется провести реформу системы транспорта. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев.
- В сентябре 2017 года сообщалось, что "Киевпастранс" начнет тестировать единый электронный билет на проезд в коммунальном транспорте на ряде направлений уже к концу 2017 года.
- Затем стало известно, что тестирование технологии электронного билета будет происходить в июле 2018 года, а полный запуск системы Е-билет внедрят к зиме.
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