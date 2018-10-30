Украинский футболист Лунин узнал, когда дебютирует в Испании
Об этом сообщает As.
По словам Пеллегрино, 19-летний украинец выйдет на поле сегодня в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Об этом тренер заявил на предматчевой пресс-конференции.
"Голкипером в этом матче станет Лунин. Он хорошо работает и заслуживает эту возможность. И хоть он еще молод, но он должен продемонстрировать свою ценность на поле. Этот поединок - отличная возможность сделать это", - сказал Пеллегрино.
Матч против "Райо Вальекано" станет для Лунина первой официальной игрой за "Леганес". В начале нынешнего сезона "Реал" арендовал украинца этому клубу, но голкипер еще не сыграл в Испании ни одного матча.
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- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года, но позже ушел в аренду в "Леганес".
- Андрей Лунин вошел в сборную лучших арендованных футболистов чемпионата Испании.
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