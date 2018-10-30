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Украинский футболист Лунин узнал, когда дебютирует в Испании


фото: real-france.fr
Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино заявил, что украинский голкипер Андрей Лунин впервые сыграет за команду

Об этом сообщает As.

По словам Пеллегрино, 19-летний украинец выйдет на поле сегодня в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Об этом тренер заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Голкипером в этом матче станет Лунин. Он хорошо работает и заслуживает эту возможность. И хоть он еще молод, но он должен продемонстрировать свою ценность на поле. Этот поединок - отличная возможность сделать это", - сказал Пеллегрино.

Матч против "Райо Вальекано" станет для Лунина первой официальной игрой за "Леганес". В начале нынешнего сезона "Реал" арендовал украинца этому клубу, но голкипер еще не сыграл в Испании ни одного матча.

Читайте также: Как украинец Лунин бьется за место в воротах "Реала".

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