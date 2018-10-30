 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Apple показала обновленный MacBook Air. Что изменилось

30 октября компания Apple проводит вторую осеннюю презентацию своих новых продуктов, и в первую очередь генеральный директор Apple Тим Кук представил новые MacBook Air

Презентация проходит в прямом эфире.

Apple традиционно продает новое в старой обертке. Диагональ нового Retina-дисплея в новой модели осталась такой же: 13,3 дюйма, но рамки стали на 50% уже. Также разработчики улучшили расширение и добавили пикселей, теперь их 4 миллиона — компьютер будет передавать цвета на 50% лучше.

Также улучшилась клавиатура: теперь она идет с современным Force touch трекпадом, который на 20% больше, чем в старых Air.

MacBook Air 2018 имеет датчик отпечатков пальцев Touch ID, два Thunderbolt-порта, работающих через USB-C, процессор Intel восьмого поколения с интегрированной графикой.

Оперативная память устройства - до 16 гигабайт, а SSD - до 1,5 терабайт. Базовая модель имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт жесткого диска.

В новой модели установлен чип безопасности Apple T2. Он, как утверждают в компании, обеспечивает безопасный процесс загрузки среди всех ноутбуков”, все данные шифруются.

Также Apple под громкие аплодисменты порадовала всех борцов за экологию: корпуса обновленных MacBook Air на 100% состоят из переработанного алюминия.

Также компания обещает до 13 часов автономной работы в режиме проигрывания фильмов в iTunes. Стоит гаджет $1199, заказать его можно уже сегодня, а доступен в продаже он будет с 7 ноября.

К презентации Тим Кук также привел несколько интересных цифр о MacBook в мире: так, сейчас у компьютеров насчитывается 100 миллионов активных пользователей, а 76 % покупателей макбуков проживают в Китае.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2018 вторник

больше новостей

30 октября, 2018 вторник

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать