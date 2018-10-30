Apple показала обновленный MacBook Air. Что изменилось

30 октября, 2018, 16:41

30 октября компания Apple проводит вторую осеннюю презентацию своих новых продуктов, и в первую очередь генеральный директор Apple Тим Кук представил новые MacBook Air

Презентация проходит в прямом эфире.

Apple традиционно продает новое в старой обертке. Диагональ нового Retina-дисплея в новой модели осталась такой же: 13,3 дюйма, но рамки стали на 50% уже. Также разработчики улучшили расширение и добавили пикселей, теперь их 4 миллиона — компьютер будет передавать цвета на 50% лучше.

Также улучшилась клавиатура: теперь она идет с современным Force touch трекпадом, который на 20% больше, чем в старых Air.

MacBook Air 2018 имеет датчик отпечатков пальцев Touch ID, два Thunderbolt-порта, работающих через USB-C, процессор Intel восьмого поколения с интегрированной графикой.

Оперативная память устройства - до 16 гигабайт, а SSD - до 1,5 терабайт. Базовая модель имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт жесткого диска.

В новой модели установлен чип безопасности Apple T2. Он, как утверждают в компании, обеспечивает безопасный процесс загрузки среди всех ноутбуков”, все данные шифруются.

Также Apple под громкие аплодисменты порадовала всех борцов за экологию: корпуса обновленных MacBook Air на 100% состоят из переработанного алюминия.

Также компания обещает до 13 часов автономной работы в режиме проигрывания фильмов в iTunes. Стоит гаджет $1199, заказать его можно уже сегодня, а доступен в продаже он будет с 7 ноября.

К презентации Тим Кук также привел несколько интересных цифр о MacBook в мире: так, сейчас у компьютеров насчитывается 100 миллионов активных пользователей, а 76 % покупателей макбуков проживают в Китае.