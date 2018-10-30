Apple показала обновленный MacBook Air. Что изменилось
Презентация проходит в прямом эфире.
Apple традиционно продает новое в старой обертке. Диагональ нового Retina-дисплея в новой модели осталась такой же: 13,3 дюйма, но рамки стали на 50% уже. Также разработчики улучшили расширение и добавили пикселей, теперь их 4 миллиона — компьютер будет передавать цвета на 50% лучше.
Также улучшилась клавиатура: теперь она идет с современным Force touch трекпадом, который на 20% больше, чем в старых Air.
MacBook Air 2018 имеет датчик отпечатков пальцев Touch ID, два Thunderbolt-порта, работающих через USB-C, процессор Intel восьмого поколения с интегрированной графикой.
Оперативная память устройства - до 16 гигабайт, а SSD - до 1,5 терабайт. Базовая модель имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт жесткого диска.
В новой модели установлен чип безопасности Apple T2. Он, как утверждают в компании, обеспечивает безопасный процесс загрузки среди всех ноутбуков”, все данные шифруются.
Также Apple под громкие аплодисменты порадовала всех борцов за экологию: корпуса обновленных MacBook Air на 100% состоят из переработанного алюминия.
Также компания обещает до 13 часов автономной работы в режиме проигрывания фильмов в iTunes. Стоит гаджет $1199, заказать его можно уже сегодня, а доступен в продаже он будет с 7 ноября.
К презентации Тим Кук также привел несколько интересных цифр о MacBook в мире: так, сейчас у компьютеров насчитывается 100 миллионов активных пользователей, а 76 % покупателей макбуков проживают в Китае.
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