Жеваго назвал самого страшного врага Украины

28 октября, 2018, 17:04

Известный украинский предприниматель Константин Жеваго, которого Forbes неоднократно называл одним из самым молодым бизнесменов в Европе, заявил о том, что именно, по его мнению, больше всего мешает успешному экономическому развитию нашей страны

Об этом он рассказал в эфире еженедельной авторской программы Николая Княжицкого, которая вышла 28 октября 2018 года в эфире телеканала Еспресо.TV.

"...На самом деле самый большой в моем понимании, самый страшный враг Украины - это отсутствие профессиональных людей, которые управляли бы или индустриями, или областями, или министерствами, понимая что они делают. Что мы видим сегодня в правительствах? Я за последние 25 лет видел слишком много правительств. Я не говорю об этом правительстве. Хотя нескольких министров я вообще считаю, что они случайные люди", - отметил он.

В частности, бизнесмен остановился на одном из последних руководителей Национального банка.

"...Ситуация такая, что нам не надо, я бы говорил, изобретать велосипед, нам надо просто брать лучший опыт и его имплементировать. Вот дам пример без каких-либо имен и отчеств. Но мы имели руководительницу Национального банка, которая наделала очень много бед для экономики, для банковской системы и для людей, которые имели свои деньги в банковской системе. Я не против, может, она на 100% права. Хотя, поверьте мне, что с 1945 года, то есть с лет Второй мировой войны, ни одной экономики мира не существует и ни одной страны не существует, где бы само государство закрыло 45-50% своей банковской системы. То есть ни одного такого примера...", - сказал Жеваго.

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При этом он отметил, что ведущие страны мира во время реформирования банковской системы "не закрывали банки"

"Они их присоединяли к публичным банкам, они делали условия, согласно которым такие банки не закрывались, когда люди теряли деньги, а они экономически зажимались в такие коридоры, когда они должны были либо объединяться - то есть там не было десяти владельцев, там были сотни или тысячи владельцев. Или их присоединяли к крупнейшим банкам, которые имели возможность выживать", - пояснил предприниматель.

В Украине же подобного не произошло, поскольку у человека, о котором идет речь, не было соответствующего опыта:

"Если человек не работал ни одного дня ни в одном центральном банке мира, - ни в Германии, ни во Франции, ни в Соединенных Штатах, ни в Украине, ни в Китае, ни в Японии. И именно в кредибилном каком-то. То как можно таких людей назначать на руководящие должности в нашем центральном банке? Ну, мы же, извините, не верблюды и не биоматериал, на котором надо проводить эксперименты. Я об этом говорю.

Вот я хочу привести очень простой пример. Скажите, борщ может приготовить человек, который ни дня в жизни не готовил борщ? Я считаю, что каждый человек в нашей стране поймет, что не может. Если человек ни дня не работала по этой профессии, ни дня не имеет опыта, ну как можно давать этому человеку решать судьбы миллионов людей в нашей стране. А самое главное - судьбу экономики.

(...) Человек должен иметь опыт и он должен работать в этой отрасли. Если человек не работал ни дня в этой области, для меня это очень подозрительно. Это, как в лотерее, - все время мы пытаемся играть и считаем, что выиграем в одном случае из тысячи. Но родители мои всегда говорили, что не надо играть в лотереи и непосредственно с государством, потому что лучше рутинно, трудно делать свою работу - таким образом, как это делали все предыдущие поколения и в других успешных странах. И это единственный рецепт успеха".