В Киеве неизвестный "заминировал" универмаг "Украина"

28 октября, 2018, 15:21

Около 13-ти часов воскресенья, 28 октября 2018 года, столичным полицейским поступило сообщение о заминировании торгового центра в Шевченковском районе. На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники

Во время осмотра из помещения эвакуировалось около 600 человек. В результате проверки опасных предметов не обнаружено, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции", - подчеркнули в Нацполиции.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как уточняют Вартови Еспресо, в столичную полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы заминировал универмаг "Украина" на площади Победы.