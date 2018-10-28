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В Киеве неизвестный "заминировал" универмаг "Украина"

Около 13-ти часов воскресенья, 28 октября 2018 года, столичным полицейским поступило сообщение о заминировании торгового центра в Шевченковском районе. На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники

Во время осмотра из помещения эвакуировалось около 600 человек. В результате проверки опасных предметов не обнаружено, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции", - подчеркнули в Нацполиции.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как уточняют Вартови Еспресо, в столичную полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что якобы заминировал универмаг "Украина" на площади Победы.

  • Напомним, в январе 24-летний киевлянин получил решением суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о минировании спортивного комплекса. В октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании спортивного комплекса.

 

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