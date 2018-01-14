 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столице псевдоминера приговорили к 4-м годам

В Киеве 24-летний мужчина получил решением суда 4 года лишения свободы за ложное сообщение о минировании спортивного комплекса

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании спортивного комплекса.

"Осмотрев здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили подозрительных предметов и веществ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сразу установили "минера". Им оказался 24-летний уроженец Черниговской области", - говорится в сообщении.

Мужчина в суде полностью признал свою вину. Печерский районный суд вынес решение о лишении свободы на 4 года за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать