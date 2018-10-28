Овцы из Одессы на свободе: животных, которых две недели держали закрытыми, выпустили из грузовика

28 октября, 2018, 17:51

Грузовик с овцами, который почти две недели простоял закрытым на территории морского торгового порта под Одессой, в воскресенье, 28 октября 2018 года, разгрузили в Винницкой области

Подробности сообщает ВВС.

Накануне фура с овцами выехала в город Тульчин в Винницкой области, где расположена специальная площадка для утилизации.

Трехъярусный скотовоз прибыл в Тульчин в сопровождении волонтеров накануне поздно вечером. Его разгружали около трех часов.

В фуре нашли 54 погибших животных. Их погрузили в самосвал и направили на утилизацию. Овец, которые выжили, отделили от погибших.

Сейчас овцы, которые выжили, находятся в специально оборудованном вольере, куда их выпустили из скотовозы сразу после проверки номеров на чипах. На огороженной площадке для них поставили большие емкости с водой, у многих животных частично отсутствует шерсть. Как объяснили ветеринары, из-за голода овцы обгризали друг друга.

В вольере овцы пробудут на карантине 21 день. За это время специалисты проведут соответствующие исследования и наблюдения за животными.

Справка

На территории порта "Черноморск" живой груз оказался после того, как его вернули из Турции.

Грузовик не выпускали из порта, из-за чего многие животные умерли.

Фуру с овцами романовской породы оформили и отправили паромом в Турцию 6 октября, но покупатель не появился, как рассказала владелица овец, директор компании "Украниксар" Елена Севинч. Стадо без таможенного оформления отправили обратно.

Поэтому 12 октября груз вернулся в Украину.

Ветеринары запретили въезд груза в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными из-за болезни, которыми они могли заразиться в Турции.

26 октября Госпотребслужба заявила, что приняла решение об утилизации на основе заявки от владелицы.

Чтобы не допустить убийства живых животных, активисты блокировали выезд грузовика с территории порта "Черноморск". Выпустить грузовик защитники животных согласились после того, как для живых овец пообещали создать карантинную площадку Тульчинскому филиалу государственного предприятия "Укрветсанзавод".

Полиция Одесской области открыла уголовные производства по статьям 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.