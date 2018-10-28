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Определили победителей премии Киноколо-2018: лучшие режиссеры, фильмы и актеры

В Киеве состоялась церемония награждения премии "Киноколо", что отмечает достижения украинского кино от имени сообщества кинокритиков

Сообщается, что процедура голосования была полностью демократической: в нем приняли участие 33 эксперта, которые являются членами Международной федерации кинопрессы, пишет Курс.

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По итогам голосования лучшим полнометражным игровым фильмом года жюри выбрало драму Сергея Лозницы "Донбасс", которая в мае получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Также Лозница победил в номинации "Лучший режиссер".

Лучшим актером 2018 года был избран Вячеслав Довженко, который сыграл командира защитников Донецкого аэропорта в фильме "Киборги".

Лучшей актрисой 2018 года стала Ирма Витовская, которая получила награду за роль бабы Фриси в мистической драме о жизни в Чернобыльской зоне отчуждения "Брама".

Победительницей в номинации "Открытие года" в свой день рождения стала режиссер Марыся Никитюк, которая представила драму взросления "Когда падают деревья".

Премию "Киноколо" за лучший короткометражный фильм получил Дмитрий Сухолиткий-Собчук за киноленту "Штангист". Фильм рассказывает об истинной цене победы в профессиональном спорте.

Лучшим документальным фильмом 2018 года стал "Дельта" Александра Течинского. Лента повествует о тяжелой жизни жителей города Вилково на Дунае, которые зарабатывают рыбалкой и сбором камыша.

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