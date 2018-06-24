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Ирма Витовская объяснила, после каких событий принципиально отказалась играть в русскоязычных фильмах

Своеобразным водоразделом в актерском творчестве Ирмы Витовской, благодаря которому она разорвала партнерские отношения с русскоязычными украинскими и российскими фильмами и сериалами, были события лета 2014 года на Донбассе

Об этом она рассказала в эфире еженедельного ток-шоу "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

По словам актрисы, окончательное решение принималось ею осенью 2014-го, в ноябре, после трагедии в Иловайске, о которой она очень хорошо знала, поскольку в ответ на призыв известной журналистки, телеведущей из "Еспресо" Мирославы Барчук подключилась помогать раненым в военном госпитале.

"Когда они аннексировали Крым, мы с Риммой Зюбиной заканчивали работу в очень успешном комедийном сериале "Ограбление по-женски". И в июне у нас съемки закончились. Это уже было Зеленополье и Волноваха. И мне написала Мирослава Барчук, она была в госпитале активным волонтером: "Ирма, давай, приезжай, включайся. Здесь борта... Мы еще такого не видели". И когда я приехала и пораженно смотрела на этих молодых мальчиков... Этот госпиталь меня сильно накачал изнутри. Я там пробыла до начала августа. Приходила, если не ежедневно, то через день", - отметила Скрипка.

После этого она уже занималась преимущественно волонтерской деятельностью, в частности, собирала средства на лечение защитников Украины, и прежде чем Госкино во время правительства Владимира Гройсмана начало активно финансировать национальный кинематограф много потеряла в отношении собственных заработков в кино, однако не жалеет об этом.

При этом Витовская отметила, что никогда не снималась в кино на территории России. По ее словам, в ее творчестве имели место совместные украинско-российские проекты, когда продюсеры из РФ снимали свои кинокартины здесь, в Украине.

Вместе с тем она всегда избегала прокремлевской пропагандистской тематики и съемок в российских фильмах про Вторую мировую, а отдавала предпочтение картинам про "любвовь, морковь и всякую хворь".

 

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