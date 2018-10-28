 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кого именно из Украины приглашают на российское пропагандистское ТВ? Объяснение

В качестве украинских экспертов на федеральных телевизионных каналах Российской Федерации в настоящее время выступают лишь те лица, которые "сразу соглашаются на вторичную роль"

Об этом первый заместитель директора государственного Национального института стратегических исследований (НИСИ) Василий Яблонский и политический деятель Владимир Цыбулько рассказали 27 октября 2018 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

По их мнению, сценарии этих программ заранее согласовываются со всеми их участниками, в частности с теми, которым отведена роль "представлять Украину".

"Надо понимать алхимию российского телевидения. Достичь святости быть похлопанным по плечу Жириновским за кулисами перед эфиром - для меня это противно. Я всегда издевался над ним и они меня боятся. И я знаю, кого они отбирают: они отбирают тех, кто сразу соглашается на вторичную роль.Тех, кто их побеждает, они боятся звать", - отметил Цыбулько.

В то же время, в ответ на вопрос ведущей, можно ли сотрудникам НИСИ выступать в качестве экспертов на подобных шоу, Яблонский заявил, что все граждане Украины являются свободными в своих действиях, и добавил:

"Я не уверен, что у нас найдутся те, кто захотел бы туда ехать, поскольку понятно, что никто не даст сказать или доказать свое мнение или аргументированную позицию до конца.

Я отказывался от таких приглашений. Я не хожу даже на российские каналы в Украине".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

28 октября, 2018 воскресенье

27 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать