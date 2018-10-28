Кого именно из Украины приглашают на российское пропагандистское ТВ? Объяснение

28 октября, 2018, 18:48

В качестве украинских экспертов на федеральных телевизионных каналах Российской Федерации в настоящее время выступают лишь те лица, которые "сразу соглашаются на вторичную роль"

Об этом первый заместитель директора государственного Национального института стратегических исследований (НИСИ) Василий Яблонский и политический деятель Владимир Цыбулько рассказали 27 октября 2018 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

По их мнению, сценарии этих программ заранее согласовываются со всеми их участниками, в частности с теми, которым отведена роль "представлять Украину".

"Надо понимать алхимию российского телевидения. Достичь святости быть похлопанным по плечу Жириновским за кулисами перед эфиром - для меня это противно. Я всегда издевался над ним и они меня боятся. И я знаю, кого они отбирают: они отбирают тех, кто сразу соглашается на вторичную роль.Тех, кто их побеждает, они боятся звать", - отметил Цыбулько.

В то же время, в ответ на вопрос ведущей, можно ли сотрудникам НИСИ выступать в качестве экспертов на подобных шоу, Яблонский заявил, что все граждане Украины являются свободными в своих действиях, и добавил:

"Я не уверен, что у нас найдутся те, кто захотел бы туда ехать, поскольку понятно, что никто не даст сказать или доказать свое мнение или аргументированную позицию до конца.

Я отказывался от таких приглашений. Я не хожу даже на российские каналы в Украине".