Украина еще не выплатила 400 млрд грн долгов Тимошенко и Азарова, - эксперт
28 октября, 2018, 15:53
В 2019 году Украина должна выплатить более 400 млрд грн по кредитным обязательствам Юлии Тимошенко и Николая Азарова
Об этом общественный и политический деятель Владимир Цибулько заявил 27 октября 2018 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.
"В следующем году надо 400 с лишним млрд грн заплатить по обязательствам Тимошенко и Азарова, потому что они набрали почти 500 млрд долгов", - отметил он.
При этом, как отметил Цибулько, если "азаровские кредиты еще видно было в аэропортах и железных дорогах", то со средствами, привлеченными Тимошенко, совсем другая ситуация.
"Кто видел следы заимствований Тимошенко? Где следы этих денег? Их нет в природе. Они испарились с российским газом. И мы теперь за это платим", - добавил гость студии.
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