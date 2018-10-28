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Украина еще не выплатила 400 млрд грн долгов Тимошенко и Азарова, - эксперт

В 2019 году Украина должна выплатить более 400 млрд грн по кредитным обязательствам Юлии Тимошенко и Николая Азарова

Об этом общественный и политический деятель Владимир Цибулько заявил 27 октября 2018 года в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"В следующем году надо 400 с лишним млрд грн заплатить по обязательствам Тимошенко и Азарова, потому что они набрали почти 500 млрд долгов", - отметил он.

При этом, как отметил Цибулько, если "азаровские кредиты еще видно было в аэропортах и железных дорогах", то со средствами, привлеченными Тимошенко, совсем другая ситуация.

"Кто видел следы заимствований Тимошенко? Где следы этих денег? Их нет в природе. Они испарились с российским газом. И мы теперь за это платим", - добавил гость студии.

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