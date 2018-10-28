День на фронте: 5 вражеских обстрелов, без потерь

28 октября, 2018, 19:13

Сегодня, 28 октября, российские оккупационные войска совершили пять обстрелов позиций украинских Объединенных сил, расположенных на линии соприкосновения

Об этом говорится в информационном сообщении относительно положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 воскресенья, 28 октября 2018 года.

"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки и Тарамчука. На Приазовье, кроме стрелкового оружия, враг обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного и Лебединского со станковых противотанковых гранатометов, а в районе Гнутового - из минометов калибра 82 мм", - отмечают военные.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры", - добавили в Генштабе.