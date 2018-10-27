За сутки на Донбассе ранены двое военных
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - говорится в сообщении.
Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.
В ходе боевых действий двух военнослужащих Объединенных сил ранили, сообщает штаб.
Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
По данным разведки, одного оккупанта в прошедшие сутки уничтожено и еще 7 - ранены.
От начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.
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