За сутки на Донбассе ранены двое военных

27 октября, 2018, 08:41

На протяжении прошлых суток, 26 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.

В ходе боевых действий двух военнослужащих Объединенных сил ранили, сообщает штаб.

Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, одного оккупанта в прошедшие сутки уничтожено и еще 7 - ранены.

От начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.