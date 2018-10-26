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На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции, есть раненый

На востоке Украины в эту пятницу российские оккупационные войска по меньшей мере три раза из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом в своей вечерней сводке 26 октября в Facebook сообщил штаб ООС.

"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного. Вследствие вражеского огня ранен один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении .

Как отметили в штабе, подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции и продолжают контролировать ситуацию.

 

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