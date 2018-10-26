На Донбассе кремлевские наемники из гранатометов обстреляли украинские позиции, есть раненый
26 октября, 2018, 18:49
На востоке Украины в эту пятницу российские оккупационные войска по меньшей мере три раза из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом в своей вечерней сводке 26 октября в Facebook сообщил штаб ООС.
"Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Павлополя и Водяного. Вследствие вражеского огня ранен один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении .
Как отметили в штабе, подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции и продолжают контролировать ситуацию.
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