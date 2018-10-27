Выборы президента Ирландии выигрывает действующий глава государства

27 октября, 2018, 14:02

Президентом Ирландии на второй срок переизбрали действующего главу государства Майкла Гиггинса

Об этом свидетельствуют экзит-поллы, проведенные ирландскими СМИ, сообщает The Irish Times.

По результатам выборов, которые состоялись в пятницу, Гиггинс набирает около 56% голосов и выигрывает выборы уже в первом раунде.

Его ближайший конкурент Питер Кейси набрал 21% голосов, остальные кандидаты не набрали более 8%.

Также отмечается, что на выборах зафиксирована достаточно низкая явка. Официальные результаты выборов ожидаются в субботу вечером.

Президент Ирландии является главой Республики Ирландии. Президента избирают на семь лет, занимать должность можно не более двух каденций подряд. Функции президента Ирландии ограничены преимущественно в репрезентативных.