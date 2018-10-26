Ирландская певица Шинейд о'Коннор приняла ислам и сменила имя

26 октября, 2018, 13:50

Ирландская исполнительница инейд о'Коннор стала мусульманкой и сменила имя

Об этом певица сообщила в Twitter.

Теперь Шинейд зовут Шухада Давитт.

"С гордостью сообщаю, что я стала мусульманкой. Это естественный результат любого осознанного теологического поиска. Все священные писания ведут в ислам. И другие священные писания становятся ненужными", - пишет певица.

О'Коннор также показала снимок, на котором она в хиджабе и чтение призыва к молитве.

Напомним, что в 1992 году она выступила против скандалов с педофилией в католической церкви. Певица разорвала портрет Папы Иоанна Павла II в прямом эфире программы Saturday Night Live.

Это вызвало скандал, который стал больше после сыгранной ею роли Девы Марии в фильме Нила Джордана "Мясник" в 1997 году.