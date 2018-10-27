Возле Мукачево фуру с иностранцем протаранил микроавтобус, есть жертвы
Об этом сообщают в ГУНП в Закарпатской области.
“Сегодня, 27 октября, около 01.00 часов, на линию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на автодороге государственного значения недалеко от поселка Кольчино Мукачевского района”, - говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля «Renault Trafic», двигаясь в направлении Свалявы, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком «Volvo» под управлением 49-летнего иностранца.
В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир, возрастом около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, в полиции начали следствие.
Отмечается, что водитель грузовика прошел медосмотр, который показал, что мужчина за рулем был трезв. В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.
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