В Киеве BMW с тремя людьми влетел в бетонное ограждение
26 октября, 2018, 13:07
В пятницу, 26 октября, в Дарницком районе Киева произошло ДТП при участии легкового BMW
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария произошла на Днепровской набережной. BMW двигался в направлении проспекта Бажана, когда его занесло на мокрой дороге.
По словам водителя легковушки, рядом с ним в соседней полосе ехал грузовик с продуктами. Чтобы избежать столкновения с ней, водитель BMW вывернул руль в противоположную сторону и въехал в бетонный блок.
В момент дорожной аварии в авто находились трое людей. На месте происшествия медики оказали помощь водителю и двум его пассажиркам.
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