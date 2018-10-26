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В Киеве BMW с тремя людьми влетел в бетонное ограждение

В пятницу, 26 октября, в Дарницком районе Киева произошло ДТП при участии легкового BMW

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария произошла на Днепровской набережной. BMW двигался в направлении проспекта Бажана, когда его занесло на мокрой дороге.

По словам водителя легковушки, рядом с ним в соседней полосе ехал грузовик с продуктами. Чтобы избежать столкновения с ней, водитель BMW вывернул руль в противоположную сторону и въехал в бетонный блок.

В момент дорожной аварии в авто находились трое людей. На месте происшествия медики оказали помощь водителю и двум его пассажиркам.

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