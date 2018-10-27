В Стамбуле состоится саммит лидеров Германии, Франции, Турции и России
Об этом сообщает DPA.
Ожидается, что главы стран обсудят ситуацию на местах в Сирии и демилитаризованную буферную зону в северо-западной провинции Идлиб.
В сентябре Россия и Турция договорились об установлении буферной зоны между сирийскими военными и повстанческими частями региона Идлиб у границы Турции.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также планируют встретиться в кулуарах саммита двусторонних переговоров.
Турция ожидает, что саммит "определит дорожную карту" для политического урегулирования конфликта, включая создание комитета по подготовке новой конституции Сирии.
Ожидается, что на саммите Эрдоган призовет к сохранению договора по Идлибу и избежанию нарушений режима прекращения огня.
Во встрече также примет участие специальный представитель ООН Стафан де Мистура.
- Как сообщалось, РФ отправляет крымчан воевать в Сирию.
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