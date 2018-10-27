В Стамбуле состоится саммит лидеров Германии, Франции, Турции и России

27 октября, 2018, 13:16

Лидеры Турции, Германии, Франции и России в субботу встретятся в Стамбуле для обсуждения сирийского конфликта и политического решения его урегулирования

Об этом сообщает DPA.

Ожидается, что главы стран обсудят ситуацию на местах в Сирии и демилитаризованную буферную зону в северо-западной провинции Идлиб.

В сентябре Россия и Турция договорились об установлении буферной зоны между сирийскими военными и повстанческими частями региона Идлиб у границы Турции.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также планируют встретиться в кулуарах саммита двусторонних переговоров.

Турция ожидает, что саммит "определит дорожную карту" для политического урегулирования конфликта, включая создание комитета по подготовке новой конституции Сирии.

Ожидается, что на саммите Эрдоган призовет к сохранению договора по Идлибу и избежанию нарушений режима прекращения огня.

Во встрече также примет участие специальный представитель ООН Стафан де Мистура.