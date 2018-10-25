РФ отправляет крымчан воевать в Сирию, - правозащитники
25 октября, 2018, 15:13
Россия незаконно призывает крымчан в российскую армию и привлекает к военным операциям в Сирии
Об этом заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов во время пресс-конференции, передает "Укринформ".
"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операциях за пределами РФ", - заявил он.
- Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым подала иск в Международный уголовный суд из-за несоблюдения Россией норм международного права, согласно которым призыв на службу в вооруженные силы государства-оккупанта является запретом.
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