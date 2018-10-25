РФ отправляет крымчан воевать в Сирию, - правозащитники

25 октября, 2018, 15:13

Россия незаконно призывает крымчан в российскую армию и привлекает к военным операциям в Сирии

Об этом заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операциях за пределами РФ", - заявил он.