Пентагон направляет на границу с Мексикой дополнительные военные силы

27 октября, 2018, 10:47

Министр обороны США Джеймс Маттис утвердил запрос Министерства внутренней безопасности о направлении дополнительных войск на границу США и Мексики, куда направляется "караван мигрантов из Центральной Америки

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона 26 октября.

Военные усилят миссию министерства национальной безопасности, таможенной и пограничной служб вдоль юго-западной границы США. Они будут оказывать помощь гражданским властям в планировании, предоставят инженерную (сооружение временных барьеров, заграждений) и авиационную поддержку.

О количестве военных, которых перебросят на границу с Мексикой, не сообщают. Тысячи людей несколько дней идут караваном из Гондураса к границам США из-за бедности и насилия в Гондурасе. Большинство мигрантов попали в Мексику в обход пунктов пропуска. Госсекретарь США Майк Помпео заверил 21 октября, что мигрантам не удастся попасть в Штаты. В США считают, что Мексика репатриирует нарушителей миграционного законодательства, а случаи подачи ходатайств о предоставлении убежища рассмотрят в рамках закона. ООН насчитала в "караване мигрантов" 7,2 тыс. лиц.