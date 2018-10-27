Пентагон направляет на границу с Мексикой дополнительные военные силы
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона 26 октября.
Военные усилят миссию министерства национальной безопасности, таможенной и пограничной служб вдоль юго-западной границы США. Они будут оказывать помощь гражданским властям в планировании, предоставят инженерную (сооружение временных барьеров, заграждений) и авиационную поддержку.
О количестве военных, которых перебросят на границу с Мексикой, не сообщают. Тысячи людей несколько дней идут караваном из Гондураса к границам США из-за бедности и насилия в Гондурасе. Большинство мигрантов попали в Мексику в обход пунктов пропуска. Госсекретарь США Майк Помпео заверил 21 октября, что мигрантам не удастся попасть в Штаты. В США считают, что Мексика репатриирует нарушителей миграционного законодательства, а случаи подачи ходатайств о предоставлении убежища рассмотрят в рамках закона. ООН насчитала в "караване мигрантов" 7,2 тыс. лиц.
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