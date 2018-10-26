Трамп намерен разместить на границе с Мексикой тысячу нацгвардійців
26 октября, 2018, 10:47
В Белом доме обсуждают план, который не позволит каравану мигрантов пересечь границу США
Об этом пишет Washington Post.
По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен укрепить границу с Мексикой, разместив там около тысячи солдат Национальной гвардии.
Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность решить проблему с мигрантами на законодательном уровне.
Согласно законодательству, беженцы из других стран имеют право попросить убежище в США, как только они пересекут границу. Избежать этого Трамп намерен с помощью специального закона, который станет повторением указа начала 2017 года, запрещающего въезд в страну уроженцам целого ряда стран. На этот раз в нем будут перечислены страны Центральной Америки.
- Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет приказ об отправке не менее 800 военнослужащих на границу с Мексикой.
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