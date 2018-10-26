Трамп намерен разместить на границе с Мексикой тысячу нацгвардійців

26 октября, 2018, 10:47

В Белом доме обсуждают план, который не позволит каравану мигрантов пересечь границу США

Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен укрепить границу с Мексикой, разместив там около тысячи солдат Национальной гвардии.

Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность решить проблему с мигрантами на законодательном уровне.

Согласно законодательству, беженцы из других стран имеют право попросить убежище в США, как только они пересекут границу. Избежать этого Трамп намерен с помощью специального закона, который станет повторением указа начала 2017 года, запрещающего въезд в страну уроженцам целого ряда стран. На этот раз в нем будут перечислены страны Центральной Америки.