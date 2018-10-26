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Илон Маск перешел на мемы: как предприниматель развлекается в Twitter

26 октября Илона Маска "пробило" на мемы: сначала он запостил несколько картинок, а потом призвал своих подписчиков присылать мемы ему

Такой месседж он оставил в Twitter.

За последний месяц Маск изменил свое поведение в соцсети: если раньше Twitter Илона был в основном заполнен информацией и анонсами о его компании, то в октябре он признавался в любви к аниме, в шутку писал о планах разработать игру Half-Life 3 и "покупал и удалял" Fortnite.

Вероятно, такие перемены связаны с тем, что предприниматель стал объектом внимательного наблюдения со стороны власти и собственной компании Tesla после того, как SEC обвинила его в мошенничестве из-за заявления о намерении сделать компанию частной. Такие неподтвержденные данные привели, по мнению регулятора, к сбоям на бирже и навредили инвесторам.

Подробнее о том, что случилось и последствия для Маска вы можете узнать в материале "Илона Маска “убирают” из Tesla и штрафуют на $40 млн. Как это произошло"

"Гороскоп: возможно, сейчас ты дышишь. Маск: Откуда они знаю?! "

"Акции Tesla / Илон Маск / марихуана"

"Работа в Tesla не приводит к стрессам , - Гарольд, 25 лет"

 

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