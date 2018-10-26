Илон Маск перешел на мемы: как предприниматель развлекается в Twitter
Такой месседж он оставил в Twitter.
Send me ur dankest memes!!— Elon Musk (@elonmusk) 25 октября 2018 г.
За последний месяц Маск изменил свое поведение в соцсети: если раньше Twitter Илона был в основном заполнен информацией и анонсами о его компании, то в октябре он признавался в любви к аниме, в шутку писал о планах разработать игру Half-Life 3 и "покупал и удалял" Fortnite.
Вероятно, такие перемены связаны с тем, что предприниматель стал объектом внимательного наблюдения со стороны власти и собственной компании Tesla после того, как SEC обвинила его в мошенничестве из-за заявления о намерении сделать компанию частной. Такие неподтвержденные данные привели, по мнению регулятора, к сбоям на бирже и навредили инвесторам.
Подробнее о том, что случилось и последствия для Маска вы можете узнать в материале "Илона Маска “убирают” из Tesla и штрафуют на $40 млн. Как это произошло"
How'd they know!? pic.twitter.com/AZh4EOrgmc— Elon Musk (@elonmusk) 25 октября 2018 г.
"Гороскоп: возможно, сейчас ты дышишь. Маск: Откуда они знаю?! "
25 октября 2018 г.
25 октября 2018 г.
"Акции Tesla / Илон Маск / марихуана"
25 октября 2018 г.
25 октября 2018 г.
"Работа в Tesla не приводит к стрессам , - Гарольд, 25 лет"
25 октября 2018 г.
25 октября 2018 г.
25 октября 2018 г.
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