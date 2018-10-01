Илона Маска “убирают” из Tesla и штрафуют на $40 млн. Как это произошло

1 октября, 2018, 16:35

Мария Гурская

Все из-за Twitter: предприниматель покинет кресло главы совета директоров Tesla в течение 45 суток из-за обвинения в мошенничестве. И все из-за сообщений в соцсети

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) обвинила предпринимателя в мошенничестве из-за его заявления о намерении сделать компанию частной — такие неподтвержденные данные привели, по мнению регулятора, к сбоям на бирже и навредили инвесторам.

Теперь Илон не только лишится поста главы совета директоров, но и заплатит 40 млн долларов: 20 из собственного кошелька и еще 20 из бюджета Tesla.

Кроме этого, предприниматель станет объектом внимательного наблюдения со стороны власти и собственной компании в соцсетях: его сообщения в Twitter отныне будут внимательно вичитывать. Но при всем этом он останется гендиректором компании, "потому что слишком важен для нее".

Все дороги ведут в Twitter

7 августа основатель Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter интересный месседж: он заявил, что планирует сделать Tesla частной компанией, и предложил купить акции по цене в $ 420.(Ходят слухи, что такую цифру предприниматель назначил, потому что узнал о ее значении в культуре марихуаны и решил, что его девушке это покажется забавным).

Справка:

420 (произносится “четыре-двадцать”) - термин, используемый в североамериканской наркотической субкультуре для обозначения популярного времени курения марихуаны. В более широком смысле, “420” используется в сленге для общего обозначения употребление марихуаны.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

До сообщения стоимость акций Tesla составляла около $343 за штуку, однако уже через несколько часов ценные бумаги подорожали более чем на 10%. Взлет был настолько стремительным, что бирже NASDAQ пришлось приостановить торги. После этого в течение нескольких дней Tesla покинули три топ-менеджера, по данным СМИ, из-за “нестабильного поведения” Маска.

И уже через несколько дней на гендиректора Tesla подали в суд, обвинив компанию в нарушении законодательства о ценных бумагах.

Сначала все было не так уж и плохо: после сообщения о приватизации компании Илон заявлял, что уже в течение нескольких недель ведет активные переговоры с представителями Суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии, которые обратились к нему с предложением приобрести все акции компании еще в начале 2017 года.

Именно эти переговоры, по словам Маска, и поспособствовали публикации сообщения в Twitter. Тогда он отметил, что был уверен: такая сделка рано или поздно состоится, а Tesla станет частной компанией.

Однако впоследствии в блоге официального сайта компании появилась публикация с весьма однозначным названием: "Staying Public".

Там речь шла о том, что Маск действительно раздумывал над перспективой трансформации Tesla в частную компанию и даже консультировался по этому поводу с крупнейшими инвестиционными фирмами Silver Lake, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Предприниматель отмечал, что после переговоров с нынешними акционерами компании, большинство из них согласились остаться с Tesla после преобразования, но в конце концов он решил оставить форму владения общественной компании.

Так случилось, по словам Маска, главным образом из-за трудоемкости процесса перехода: теперь все силы и мощности Tesla должны быть сосредоточены на увеличении объемов производства Model 3, а подобное превращение стало бы отвлекающим фактором.

Илон обидел "медведей"

Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы увести компанию с биржи. Исходя из этого, Комиссия признала его предыдущие заявления ложными и вводящими в заблуждение, поэтому SEC обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.

"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске. Ранее на Маска подали в суд некоторые акционеры - они потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение, когда своим сообщением предприниматель вызвал "искусственный рост"

Справка:

Игра на понижение - биржевая деятельность акционеров, направленная на создание условий снижения спроса на представленные акции с тем, чтобы по самым низким ценам скупить ценные бумаги, а затем продать их по значительно более высоким ценам и получить за счет этого прибыль.

Тех, кто ставит на рост цен акций на бирже, называют "быками", а тех, кто ставит на понижение - "медведями", и именно последние пострадали за время резкого роста акций Tesla больше всего.

В своем иске SEC требовала куда большего, чем просто устранение Маска из кресла главы совета директоров и выплаты штрафов: ему хотели запретить занимать любые исполнительные должности в публичных компаниях и быть членом любой компании, чьи акции вообще находятся на бирже.

Но Маск и власти пошли “на мировую” сделку, согласно которой он согласился уйти в отставку и пристально следить за своими комментариями в соцсетях. При этом предприниматель принял условия “не признавая и не отрицая утверждение в иске”.

Вот несколько ключевых положений, о которых говорится в опубликованном на сайте SEC документе о соглашении Маска с властями США:

Маск уйдет с поста главы Теслы и будет заменен независимыми представителями. Он не сможет переизбираться на пост главы совета директоров в течение трех лет;

Компания назначит взамен двух новых независимых директоров;

Tesla создаст новый комитет независимых директоров и введет дополнительные меры контроля и процедуры для наблюдения за сообщениями Маска;

Маск и Tesla выплатят отдельные штрафы в размере 20 миллионов долларов. Эти 40 миллионов распределят между пострадавшими инвесторами в соответствии с утвержденным судом процессом.

Как сообщали The Wall Street Journal и CNBC, ссылаясь на собственные источники, предприниматель мог и раньше заключить подобную сделку и обойтись “меньшей кровью” - однако тогда отказался от такой идеи “в последнюю минуту”.

Если бы Илон согласился еще тогда, то мог бы избежать обвинений в фальсификации и мошенничестве. Оба договора схожи: они предусматривают штраф для Tesla и отстранение Маска с поста главы совета директоров, но в более раннем варианте речь шла о двух, а не трех годах “вынужденного отпуска”.

Как писало CNBC, предприниматель решил отклонить договор, потому что считал что “не сможет быть честным с самим собой”: как отметили источники издания, Маск “не смог бы жить с мыслью, что одобрил документ, который запятнал репутацию компании”.

Свободе слова — нет

По крайней мере, для Маска. По крайней мере, в Twitter

Однако сам предприниматель никак не комментирует события в компании. Сейчас его Twitter заполнен посланиями о колонии на Марсе, SpaceX и Tesla, которые однако не содержат никакого намека на "смену правил" в игре. А она предусматривает и пристальный мониторинг сообщений Маска в соцсетях.

В документе, опубликованном SEC говорится, что правление Tesla "примет важные реформы, включая обязанность контролировать коммуникации Маска с инвесторами".

Это, по словам профильного издания Tech Crunch означает, что Маска частично ограничат в анонсировании новых продуктов, функций, обновлений и решений о его многочисленных компаниях, включая Tesla.

"Резолюция направлена на предотвращение дальнейшего нарушения рынка и нанесения ущерба акционерам Tesla", - сказал в своем заявлении соглава отдела по защите прав SEC Стивен Пейкин.

Соглашение знаменует собой начало новой эры корпоративного управления для Tesla. Некоторые акционеры утверждают, что она "слишком сильно контролируется Маском и его приближенными", например, братом Кимбалом.

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В New York Times отметили, что в судебном иске SEC пыталась запретить Маску вообще управлять компанией, но смягчили намерения и сделали для него исключение из правил.

К такой мысли подталкивают и слова главы Комиссии Джей Клейтон, которая отметила, что необходимо сбалансировать штрафы за нарушение законов о ценных бумагах с "навыками и поддержкой определенных лиц, которые могут быть важны для будущего успеха компании".

Ребекка Ройпе, профессор юридической школы Нью-Йорка, сказала, что устранение Илона Маска как лидера было бы ошибкой: "Я думаю, что убирать его, учитывая то, что он сделал, и что он является основателем, основным акционером и мозгами компании, было бы ошибкой".

Сами же инвесторы уверены, что действия регулятора адекватные и пойдут на пользу компании: акции Tesla неоднократно падали из-за поведения предпринимателя: например, когда он недавно покурил марихуаны в прямом эфире или грубо обошелся с дайвером, который спасал детей в Таиланде. После иска от SEC акции Tesla упали на 13,4%. Компания потеряла $ 7 млрд в капитализации.