Венгрия заявила генсеку НАТО, что ситуация с Украиной существенно ухудшилась

25 октября, 2018, 17:48

Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась, учитывая отсутствие поправок к украинскому закону об образовании и новый закон о языке, принятый Верховной Радой

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, пишет пресс-служба правительства.

После встречи с Йенсом Столтенбергом Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

По словам Сийярто, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправления, образовании".

"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинском законодательстве в соответствии рекомендаций Венецианской комиссии.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - говорится в сообщении.

Венгрия поддерживает вступление Македонии в НАТО, а также поддерживает активизацию плану действий относительно членства Боснии и Грузии, сказал Сийярто.