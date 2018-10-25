Венгрия заявила генсеку НАТО, что ситуация с Украиной существенно ухудшилась
Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, пишет пресс-служба правительства.
После встречи с Йенсом Столтенбергом Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.
По словам Сийярто, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправления, образовании".
"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.
В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинском законодательстве в соответствии рекомендаций Венецианской комиссии.
"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - говорится в сообщении.
Венгрия поддерживает вступление Македонии в НАТО, а также поддерживает активизацию плану действий относительно членства Боснии и Грузии, сказал Сийярто.
- Ранее Петер Сийярто подтвердил договоренность с Украиной о новом после и почетном консуле.
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