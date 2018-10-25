Сийярто подтвердил договоренность с Украиной о новом после и почетном консуле

25 октября, 2018, 11:46

На встрече министров иностранных дел Украины и Венгрии Петера Сийярто и Павла Климкина была принята договоренность об открытии нового почетного консульства Украины в Венгрии и о агремане на назначение нового посла Венгрии в Украине

Об этом заявил Петер Сийярто в комментарии "Укринформу" после встречи с украинским коллегой в Варшаве.

Венгерский министр отметил, что в ситуации, которая сложилась, является успешной является стратегия "малых шагов". И уже достигнута договоренность о "небольших позитивных шагов" для сближения позиции Киева и Будапешта.

"И я надеюсь, что небольшие шаги, которые сделаны ранее, будут продолжены большими шагами", - отметил глава венгерской дипломатии.

Среди "небольших" шагов он назвал разрешение на деятельность почетного консульства Украины в Венгрии. "Мы договорились об этом и мы это уже сделали – мы предоставили операционное разрешение для почетных консулов с обеих сторон. Это еще один маленький шаг в направлении укрепления доверия", - заявил Сийярто.