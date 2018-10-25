Сийярто подтвердил договоренность с Украиной о новом после и почетном консуле
Об этом заявил Петер Сийярто в комментарии "Укринформу" после встречи с украинским коллегой в Варшаве.
Венгерский министр отметил, что в ситуации, которая сложилась, является успешной является стратегия "малых шагов". И уже достигнута договоренность о "небольших позитивных шагов" для сближения позиции Киева и Будапешта.
"И я надеюсь, что небольшие шаги, которые сделаны ранее, будут продолжены большими шагами", - отметил глава венгерской дипломатии.
Среди "небольших" шагов он назвал разрешение на деятельность почетного консульства Украины в Венгрии. "Мы договорились об этом и мы это уже сделали – мы предоставили операционное разрешение для почетных консулов с обеих сторон. Это еще один маленький шаг в направлении укрепления доверия", - заявил Сийярто.
- Напомним, Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств.
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