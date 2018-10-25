В Норвегии начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО, в которые Украина вовлечена как партнер

25 октября, 2018, 10:24

В четверг, 25 октября, в Норвегии начались военные учения Trident Junctur, в которых примут участие около 50 тыс. личного состава из государств-союзников НАТО

Об этом сообщили на официальной странице Альянса.

"Около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября. В частности, учения будут проводиться на территории центральной и восточной Норвегии, Северной Атлантики и Балтийского моря, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.

К военным учениям привлекут около 250 самолетов, 65 судов и до 10 000 автомобилей.