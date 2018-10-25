В Норвегии начались крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО, в которые Украина вовлечена как партнер
Об этом сообщили на официальной странице Альянса.
"Около 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров проверяют свою способность действовать сообща, чтобы защитить наше население и территории и сдержать потенциальных противников в рамках крупнейших учений НАТО в последние годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маневры пройдут на территории скандинавской страны и вблизи ее берегов с 25 октября по 7 ноября. В частности, учения будут проводиться на территории центральной и восточной Норвегии, Северной Атлантики и Балтийского моря, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.
К военным учениям привлекут около 250 самолетов, 65 судов и до 10 000 автомобилей.
- Как известно, учения Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним учениям в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тыс. военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.
- Ранее сообщалось, что осенью 2018 года НАТО планирует провести учения Trident Juncturе. Это будут крупнейшие учения со времен холодной войны
- Из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран принимают участие в военных учениях Trident Juncture, среди них Украина.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-