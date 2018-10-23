В учениях НАТО Trident Junctur Украина примет участие как партнер Альянса
Об этом заявил заместитель начальника штаба - начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования операций НАТО Одд Эгил Педерсен, передает "Укринформ".
"Это, действительно, очень крупные учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран принимают участие и среди них Украина", - сообщил Педерсен.
По его словам, участие в учениях примут представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Военные учения начнутся 25 октября.
Многонациональные учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море, Северной Атлантике и Исландии, а также в воздушном пространстве Финляндии и Швеции.
Около 50 тысяч солдат будут принимать участие в маневрах, в том числе более 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей.
- Как известно, обучение Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним учениям в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тыс. военнослужащих стран НАТО, присоединилась и Украина.
- Ранее сообщалось, что осенью 2018 года НАТО планирует провести учения Trident Juncturе. Это будут крупнейшие учения со времен холодной войны
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