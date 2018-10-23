В учениях НАТО Trident Junctur Украина примет участие как партнер Альянса

23 октября, 2018, 15:50

Из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран принимают участие в военных учениях Trident Juncture, среди них Украина

Об этом заявил заместитель начальника штаба - начальник главного управления военного партнерства Стратегического командования операций НАТО Одд Эгил Педерсен, передает "Укринформ".

"Это, действительно, очень крупные учения, и Украина будет представлена штатными офицерами в штабах. В целом из 41 страны-партнера НАТО лишь 5 стран принимают участие и среди них Украина", - сообщил Педерсен.

По его словам, участие в учениях примут представители Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Военные учения начнутся 25 октября.

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море, Северной Атлантике и Исландии, а также в воздушном пространстве Финляндии и Швеции.

Около 50 тысяч солдат будут принимать участие в маневрах, в том числе более 14 тыс. военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей.