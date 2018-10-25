 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днепре облили краской недекоммунизованный памятник комсомольцам

Неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Краской залиты фигуры комсомольцев и подножия монумента. Коммунальные службы пока не отчистили памятник.
На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации из-за бюрократической волокиты.

  • В Харькове неизвестные повалили бюст советского полководца Жукова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать