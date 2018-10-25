В Днепре облили краской недекоммунизованный памятник комсомольцам

25 октября, 2018, 17:13

Неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Краской залиты фигуры комсомольцев и подножия монумента. Коммунальные службы пока не отчистили памятник.

На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации из-за бюрократической волокиты.