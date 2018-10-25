В Днепре облили краской недекоммунизованный памятник комсомольцам
25 октября, 2018, 17:13
Краской залиты фигуры комсомольцев и подножия монумента. Коммунальные службы пока не отчистили памятник.
Неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Краской залиты фигуры комсомольцев и подножия монумента. Коммунальные службы пока не отчистили памятник.
На стене рядом с памятником написали "Смерть палачам".
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).
Отметим, что этот и еще несколько памятников не попали под действие законов о декоммунизации из-за бюрократической волокиты.
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